В Ростовской области планируют установить на дорогах 1000 камер фотовидеофиксации за три года

В нынешнем году на дорогах Ростовской области планируют дополнительно установить 400 новых камер фотовидеофиксации, а в последующие два года – еще по 300. Об этом сообщает официальный портал донского правительства.

Сеть камер будут расширять для повышения безопасности на дорогах. Региональный Минтранс заключил концессионное соглашение о создании аппаратно-программного комплекса «Автоматизированная система эксплуатации системы безопасности дорожного движения Ростовской области», что позволит модернизировать существующую систему.

Как отметил заместитель министра транспорта Христофор Ермашов, практика показывает, что установка таких комплексов ведет к существенному снижению количества нарушений и аварийности. Адресный план размещения новых камер уже обсуждался на совещании с участием представителей министерства, компании «УРБАНТЕХ СЗ», департамента автодорог Ростова-на-Дону и центра автоматизированной фиксации.

Реализация проекта, стартовавшего 28 января нынешнего года, продлится до 2028 года и будет идти в три этапа. В текущем году планируется установить 400 камер, а в 2027 и 2028 годах — по 300 ежегодно. По словам Христофора Ермашова, эти комплексы рассматриваются как инструмент формирования ответственного поведения водителей.

Фото donland.ru