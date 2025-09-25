Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области пассажирский поезд насмерть сбил 65-летнего мужчину

Сообщение о трагическом происшествии поступило в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Шахтная.

На 1163 километре, у платформы №9 по станции Локомотивстрой, пассажирским поездом был смертельно травмирован мужчина. На место инцидента немедленно выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции.

Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 65-летний житель Новочеркасска.

«По предварительным данным, причиной трагедии стало несоблюдение правил безопасности на железной дороге. Мужчина переходил пути в неположенном месте и не реагировал на сигналы приближающегося поезда», — сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следственные органы примут процессуальное решение.

Транспортная полиция напоминает, что железнодорожные пути нужно переходить только в установленных местах, пользуясь пешеходными мостами, тоннелями, переездами. На станциях, где их нет, пути следует переходить по настилам, предварительно убедившись в отсутствии поезда.

Фото из архива

