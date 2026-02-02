В Ростовской области ожидаются дождь со снегом, гололед и ухудшение видимости на дорогах

2 февраля в Ростовской области ожидается ухудшение погодных условий, что может серьезно осложнить дорожную обстановку. По прогнозам, в регионе возможны осадки в виде дождя и снега, понижение температуры, ухудшение видимости и образование наледи на дорогах.

В связи с этим региональная Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям проявлять повышенную осторожность: снижать скорость, соблюдать безопасную дистанцию и избегать резких маневров. Водителям грузового транспорта при сложных погодных условиях нужно использовать противоскользящие цепи для сохранения управляемости автомобиля.

Пешеходам также следует быть внимательнее и переходить проезжую часть только в установленных местах. В условиях осадков и плохой видимости использование световозвращающих элементов на одежде становится особенно важным, так как они значительно повышают заметность человека для водителей.

Соблюдение правил и повышенная внимательность всех участников движения являются ключевыми факторами для предотвращения аварий и сохранения жизни и здоровья на дорогах в непростых погодных условиях.

