В Ростовской области открылось более 2,5 тысяч избирательных участков

12 сентября началось голосование на выборах губернатора Ростовской области и муниципальных депутатов.

В восемь часов утра открылось более 2,5 тысяч избирательных участков. В выборах смогут участвовать свыше 3 млн дончан. Как сообщил председатель Избиркома Ростовской области Андрей Буров, голосование началось в штатном режиме, все избирательные участки приступили к работе вовремя.

Напоминаем, с 12 по 14 сентября в донском регионе проходит голосование на выборах губернатора Ростовской области, дополнительных выборах депутата Заксобрания по Орловскому одномандатному избирательному округу № 13, на выборах депутатов в девяти муниципалитетах. За порядком и прозрачностью выборного процесса следят свыше 13 тысяч наблюдателей. Около 9 тысяч из них представляют интересы кандидатов и политических партий, более 4 тысяч – осуществляют общественный контроль.

