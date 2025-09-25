В Ростовской области названы вакансии с самыми высокими зарплатами

По итогам восьми месяцев текущего года в Ростовской области выявлены сферы с самыми высокими зарплатными предложениями, а также профессии, которые наиболее востребованы среди работодателей и соискателей.

Исследование проведено платформой онлайн-рекрутинга hh.ru совместно с банком «Центр-инвест».

Среди профессиональных областей, где были зафиксированы самые высокие зарплаты на Дону, выделяются:

высший и средний менеджмент – медианная зарплата в августе составила 132 тыс. рублей, что на 21% больше по сравнению с предыдущим годом;

строительство и недвижимость – 111 тыс. рублей с приростом на 21%;

стратегия и консалтинг –111 тыс. рублей, рост составил 13%;

сельское хозяйство – 105 тыс. рублей, что на 17% выше, чем в прошлом году;

транспорт и логистика – 104 тыс. рублей с увеличением на 16%.

Анализируя конкретные профессии на донском рынке труда, можно выделить следующие лидеры по уровню заработной платы в 2025 году: дата-сайентист – медиана 310 тыс. рублей; директор по информационным технологиям/CIO – 250 тыс. рублей; коммерческий директор – 200 тыс. рублей; финансовый директор и DevOps-инженер – по 175 тыс. рублей. Также в топ попали: руководитель строительного проекта и геодезист – по 150 тыс. рублей; руководитель отдела продаж – 139,6 тыс. рублей; курьер – 131 тыс. рублей; токарь – 127 тыс. рублей.

Татьяна Кулинченко, руководитель управления развития персонала банка «Центр-инвест», отметила, что стоимость профилей на рынке труда зависит от спроса, дефицита кадров, навыков соискателей и дополнительных критериев, таких как адаптивность и обучаемость.

«За период с января по август 2025 года в Ростовской области было опубликовано более 190 тыс. вакансий, что на 40% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с тенденцией к более тщательному и узкому подходу к найму. Сокращение числа вакансий привело к замедлению зарплатной гонки на рынке труда в целом, однако в ряде дефицитных профессий и отраслей по-прежнему наблюдается тенденция к повышению окладов», – отметила Олеся Лавренова, директор hh.ru Юг.

Важно отметить, что сферы с наибольшим числом вакансий не всегда являются самыми высокооплачиваемыми. Лидерами по числу предложений для донских соискателей в конце лета стали области продаж, розничной торговли, рабочего персонала и производства, которые не вошли в топ-5 по уровню зарплат.

Изображение от freepik