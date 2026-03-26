В Ростовской области навигация «Валдаев» начнется с 3 апреля

О начале водной навигации 2026 года на пресс-конференции в пресс-центре «ТАСС Юг» рассказала заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.

«По итогам встречи поручила главе СПК «Дон» Герману Лопаткину в ближайшее время разместить расписание рейсов судов «Валдай». Это необходимо, чтобы наши жители и гости региона могли заранее планировать поездки и пользоваться водным транспортом с максимальным удобством», — подчеркнула Алена Беликова.

В Ростовской области водная навигация стартует 3 апреля. Первый рейс отправится из Ростова‑на‑Дону в Старочеркасск.

«В 2026 году навигация начнется немного раньше, чем в прошлом. Связано это с гидрологической обстановкой на реке Дон. В прошлом году было маловодье. Мы не могли везде выполнять рейсы. В этом году такой угрозы нет, и прогнозы достаточно благоприятные», — приводит слова замгубернатора газета «Молот».

Подготовку к началу навигации СПК «Дон» начала 23 марта. Был установлен понтон «Дон-3» в хуторе Пухляковский. Остальные понтоны в ближайшее время будут приведены в рабочее состояние и установлены на свои места в Азове, Ростове-на-Дону, Семикаракорске, станицах Старочеркасской и Романовской, информирует перевозчик.

Также сообщается, что в навигацию 2026 года в Ростовской области запустят новый прямой водный маршрут из Азова в Романовскую с остановками в Ростове-на-Дону, Пухляковском и Семикаракорске. С конца мая, когда удлинится световой день, возрастет частота прогулочных маршрутов по кругу «Ростов – Старочеркасск – Азов»: вместо двух рейсов в день будут выполняться три.

Ранее мы рассказывали о том, что готовится запуск нового водного маршрута Ростов-на-Дону – Таганрог – Мариуполь.

Фото mindortrans.donland.ru из архива