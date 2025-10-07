Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области начнут применять авиацию для вызова дождей

На чтение 2 мин Просмотров 33 Опубликовано

Донским аграриям рекомендуют ускорить посевную, чтобы завершить работы до 20 октября, когда вызывать дожди начнут с помощью авиации.

Новости Ростовской области

Решением Правительственной комиссии в Ростовской области введен режим ЧС федерального уровня из-за заморозков и почвенной засухи, сообщает донской Россельхозцентр.

С конца октября 2025 года в регионе планируется использовать авиационные технологии для искусственного стимулирования осадков. Это позволит увеличить вероятность дождей в периоды критической нехватки влаги и улучшить условия для посевов.

«Применение авиации для вызова осадков способствует более благоприятным условиям для всходов озимых культур и повышает урожай», — уточняет Россельхозцентр.

Аграриям рекомендуется ускорить темпы посевных работ и завершить их до 20 октября. Своевременное завершение сева поможет эффективно использовать благоприятные погодные условия и снизить риски, связанные с изменчивостью климата.

Сейчас сев озимых и масляничных культур в регионе перевалил за экватор.

«По состоянию на сегодняшний день, озимые культуры посеяны на территории в 1 млн 420 тыс. гектаров, что составляет более половины от запланированного объема осеннего сева, — приводит donland.ru слова первого заместителя губернатора Ростовской области Алексея Господарева. — Всего предстоит засеять около 2,8 млн га озимыми, из которых 99% составляют зерновые культуры».

Напомним, предварительный ущерб от экстремальных погодных явлений 2025 года на Дону уже достиг 4 млрд рублей.

Весной текущего года регион пострадал от заморозков, а лето оказалось аномально сухим. В результате почти миллион гектаров посевов был повреждён, из них около 180 тысяч гектаров полностью утрачены. Урожайность снизилась на 30%. Режим чрезвычайной ситуации из-за засухи действует сейчас в 27 районах Ростовской области.

Фото: donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

авиация аграрии засуха Россельхозцентр Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru