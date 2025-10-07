В Ростовской области начнут применять авиацию для вызова дождей

Донским аграриям рекомендуют ускорить посевную, чтобы завершить работы до 20 октября, когда вызывать дожди начнут с помощью авиации.

Решением Правительственной комиссии в Ростовской области введен режим ЧС федерального уровня из-за заморозков и почвенной засухи, сообщает донской Россельхозцентр.

С конца октября 2025 года в регионе планируется использовать авиационные технологии для искусственного стимулирования осадков. Это позволит увеличить вероятность дождей в периоды критической нехватки влаги и улучшить условия для посевов.

«Применение авиации для вызова осадков способствует более благоприятным условиям для всходов озимых культур и повышает урожай», — уточняет Россельхозцентр.

Аграриям рекомендуется ускорить темпы посевных работ и завершить их до 20 октября. Своевременное завершение сева поможет эффективно использовать благоприятные погодные условия и снизить риски, связанные с изменчивостью климата.

Сейчас сев озимых и масляничных культур в регионе перевалил за экватор.

«По состоянию на сегодняшний день, озимые культуры посеяны на территории в 1 млн 420 тыс. гектаров, что составляет более половины от запланированного объема осеннего сева, — приводит donland.ru слова первого заместителя губернатора Ростовской области Алексея Господарева. — Всего предстоит засеять около 2,8 млн га озимыми, из которых 99% составляют зерновые культуры».

Напомним, предварительный ущерб от экстремальных погодных явлений 2025 года на Дону уже достиг 4 млрд рублей.

Весной текущего года регион пострадал от заморозков, а лето оказалось аномально сухим. В результате почти миллион гектаров посевов был повреждён, из них около 180 тысяч гектаров полностью утрачены. Урожайность снизилась на 30%. Режим чрезвычайной ситуации из-за засухи действует сейчас в 27 районах Ростовской области.

