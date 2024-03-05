В Ростовской области начинает работать новый завод «Ростсельмаш» по производству тракторов

Предприятие полного производственного цикла по выпуску тракторов построено в России впервые за последние полвека. Инвестор — компания «Ростсельмаш».

Завод будет выпускать современные тракторы различной мощности, дорожно-строительную технику — до 5 тысяч единиц в год, сообщается на портале правительства региона.

Старт работе нового тракторного завода дали сегодня, 5 марта, в Ростове-на-Дону заместитель Председателя Правительства РФ, министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, губернатор Ростовской области Василий Голубев, президент промышленного союза «Новое Содружество» Константин Бабкин и генеральный директор компании «Ростсельмаш» Валерий Мальцев.

Тракторный завод «Ростсельмаш» даст Ростовской области более 1 тысячи новых рабочих мест.

Мы запускаем производственный комплекс, который позволит расширить выпуск энергонасыщенных тракторов. Здесь же начнется освоение новой продуктовой линейки компании по дорожно-строительной технике. Учитывая значимость всей обозначенной продукции для наших аграриев и строителей, мы поддержали этот проект льготными займами из Фонда развития промышленности, — отметил Денис Мантуров.

Василий Голубев напомнил, что тракторный завод — не первое производство, которое стартовало в Ростовской области в нынешнем году.

В юбилейный для «Ростсельмаша» год, год 95-летия, это уже третье производство, которое открывает компания. Это предприятие, как и два предыдущих — завод сельхозтехники в Таганроге и завод трансмиссий, решает задачи по увеличению локализации импортозамещающей продукции и обеспечению технологического суверенитета страны, которые поставил наш Президент Владимир Путин. Общий объем инвестиций по всем трем новым производствам превышает 22,5 млрд рублей, по итогу на них планируется создать порядка 3,2 тысячи рабочих мест, — подчеркнул Василий Голубев.

Предприятие высокой степени автоматизации полностью укомплектовано оборудованием для гибки и сварки металла, механической обработки, окраски и сборки машин. На нем применены современные промышленные технологии и инструменты бережливого производства, использованы устройства со встроенным контролем качества, что сводит к минимуму человеческий фактор и позволяет отслеживать все этапы изготовления. Развитие мощностей позволит создать 1850 новых, в том числе высокотехнологичных, рабочих мест.

Напомним, соглашение о начале строительства тракторного завода было подписано на Международной промышленной выставке «Иннопром-2021». Проект в полной мере поддержан государством: для покупки основного оборудования привлечено 4 млрд рублей из Фонда развития промышленности России.

Фото пресс-службы губернатора