В Таганроге дан старт новому производству сельскохозяйственной и коммунальной техники «Ростсельмаш»

Сегодня, 14 февраля, в Таганроге состоялся запуск первого этапа нового импортозамещающего производства — филиала завода навесной и прицепной техники «Ростсельмаш».

На предприятии будет ежегодно выпускаться кормоуборочная, почвообрабатывающая и другая техника на 3 млрд рублей.

В церемонии открытия принял участие губернатор Ростовской области Василий Голубев. Глава региона вместе с президентом промышленного союза «Новое Содружество» Константином Бабкиным и генеральным директором компании «Ростсельмаш» Валерием Мальцевым нажал символическую кнопку и дал старт работе нового производства в Таганроге, сообщает donland.ru.

Объем инвестиций в производство превысил 2 млрд рублей. Благодаря поддержке на всех уровнях, в том числе Фонда развития промышленности России, проект удалось реализовать менее чем за два года.

Сегодняшнее событие положило начало череде событий февраля. Стартовал первый из трёх проектов, которые реализованы в Ростовской области «Ростсельмашем». В феврале будет запущен еще один проект, а затем — новый тракторный завод. Мы выполняем принципиальную задачу, поставленную президентом страны В.В.Путиным, — обеспечение технологического суверенитета России, — сказал Василий Голубев.

Реализация проекта позволит обеспечить селян современной высококачественной техникой отечественного производства, тем самым заменив на рынке иностранные аналоги. Проект имеет и большую социальную значимость для Таганрога: на заводе будет создано 500 рабочих мест.

Константин Бабкин, президент промышленного союза «Новое Содружество», выразил благодарность правительству Ростовской области за поддержку проекта и обратился с добрым напутствием к коллективу таганрогского предприятия.

Генеральный директор «Ростсельмаша» Валерий Мальцев рассказал об активном развитии производства и продуктовых линеек, в том числе о разработке и испытаниях дорожно-строительной техники. Генеральный директор подчеркнул, что компания инвестирует в создание современных и безопасных условий труда и его достойную оплату.

Создание завода сельскохозяйственной и коммунальной техники осуществляется в несколько этапов. На первом, уже завершенном, была выполнена реконструкция производственных и административных корпусов, осуществлено подключение завода к инженерной инфраструктуре, закуплено и смонтировано технологическое оборудование.

С сентября 2023 года в тестовом режиме был начат выпуск косилок и почвообрабатывающей техники. На втором этапе планируется создание литейного производства, а на третьем —организация полигона испытаний комбайнов и тракторов.

Ожидается, что с выходом завода на полную мощность количество рабочих мест увеличится до 1500.

Ранее мы рассказывали, что сегодня в Таганроге Василий Голубев протестировал работу электробусов.

Фото пресс-службы губернатора