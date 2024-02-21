На Дону открылось новое импортозамещающее предприятие

Оно будет выпускать трансмиссии, мосты и редукторы.

Сегодня, 21 февраля, губернатор Ростовской области Василий Голубев принял участие в церемонии открытия импортозамещающего предприятия — завода по производству автоматических и механических трансмиссий, мостов и редукторов. Об этом сообщает донское правительство. Вместе с главой региона символическую кнопку старта нажал гендиректор «Ростсельмаша» Валерий Мальцев.

После выхода на полную мощность завод ежегодно сможет обеспечивать трансмиссиями, мостами и редукторами около 10 тысяч единиц техники — как сельхозназначения, так и дорожно-строительной. На предприятии планируется открыть 500 рабочих мест.

Сообщается, что на строительство нового завода из Фонда развития промышленности России в было выделено 5 млрд рублей.

Впереди запуск еще одного крупного производства – Ростовского тракторного завода, сказал на церемонии открытия Василий Голубев. Создание производства трансмиссий техники глава региона назвал «стратегически важным проектом», который направлен «на обеспечение сборочных конвейеров собственной компонентной базой».

Губернатор также напомнил, что неделю назад, 14 февраля, в Таганроге был дан старт работе нового завода по производству сельскохозяйственной и коммунальной техники.

Фото: donland.ru