В Ростовской области на три дня объявлено штормовое предупреждение

С 18 сентября в Ростовской области в течение трех дней будет бушевать непогода. Штормовое предупреждение объявило региональное ГУ МЧС.

По прогнозам синоптиков, днём и до конца суток 18 сентября, в течение суток 19 сентября, ночью и утром 20 сентября местами в донском регионе ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 20-25 метров в секунду.

Во время непогоды возможны обрывы воздушных линий связи и электропередач, отключение трансформаторных подстанций в результате перехлеста проводов, нарушение работы дренажно-коллекторных и ливневых систем, подтоплением низменных участков, не имеющих естественного стока воды и прибрежных территорий. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить на единый номер вызова экстренных оперативных служб «112».

Фото Сергея Плишенко

