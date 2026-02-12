Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области на пожаре погиб пенсионер

Предварительная причина возгорания — неосторожность при курении.

68-летний мужчина погиб на пожаре в Верхнедонском районе Ростовской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона. Инцидент произошел накануне в хуторе Базковском.

По данным ведомства, возгорание произошло в летней кухне частного дома. Его площадь составила 12 кв. метров. При тушении, в котором принимали участие девять сотрудников МЧС при помощи двух единиц техники, пожарные обнаружили тело погибшего. Как выяснил дознаватель МЧС, предварительной причиной пожара стала неосторожность при курении.

