В Ростовской области на пожаре погиб пенсионер

Предварительная причина возгорания — неосторожность при курении.

68-летний мужчина погиб на пожаре в Верхнедонском районе Ростовской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона. Инцидент произошел накануне в хуторе Базковском.

По данным ведомства, возгорание произошло в летней кухне частного дома. Его площадь составила 12 кв. метров. При тушении, в котором принимали участие девять сотрудников МЧС при помощи двух единиц техники, пожарные обнаружили тело погибшего. Как выяснил дознаватель МЧС, предварительной причиной пожара стала неосторожность при курении.

Фото: страница в МАХ ГУ МЧС по РО