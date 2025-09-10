В Ростовской области на избирательных участках будет вестись видеозапись

В Ростовской области на выборах 2025 года будут работать более 2,5 тысячи избирательных участков, почти все из них оснастят системами видеонаблюдения.

Видеокамеры обеспечат контроль за обращением с избирательными бюллетенями. По закону места хранения сейф-пакетов находятся под постоянным наблюдением.

«Исключение составят избирательные участки в медицинских учреждениях и те, где голосуют военные», — сообщает Избирательная комиссия Ростовской области.

Кроме того, на сентябрьских выборах задействуют свыше 13 тысяч наблюдателей. Более 9 тысяч наблюдателей будут представлять интересы кандидатов и политических партий, следить за ходом голосования на избирательных участках региона. Еще 4 тысячи наблюдателей займутся общественным контролем на выборах.

Отметим, что 258 047 донских избирателей решили голосовать дистанционно. ДЭГ будет применяться на выборах всех уровней в регионе.

12, 13 и 14 сентября пройдут выборы губернатора Ростовской области, дополнительные выборы депутата донского парламента по Орловскому одномандатному избирательному округу №13, а также выборы депутатов представительных органов 9 муниципальных образований.

Фото: Избирательная комиссия Ростовской области