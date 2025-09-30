В Ростовской области мошенники развели подростка на 870 тысяч рублей

Двух дроперов, подозреваемых в пособничестве телефонным мошенникам, донские полицейские задержали в Татарстане. Аферисты на крупную сумму развели 12-летнего подростка из Ростовской области.

Злоумышленников задержали сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Ростовской области при содействии Центра безопасности мессенджера.

Известно, что неизвестные связались с 12-летним подростком, представившись сотрудниками силовых структур. Ребенка обвинили в помощи иностранному государству и убедили установить на смартфон мессенджер с регистрацией учетной записи. В дальнейшем мошенники продолжили пугать мальчика — заставили его взять 580 тысяч рублей из дома и перевести деньги на указанный счет. А после этого вынудили оформить кредитную карту на имя родителей, с которой сняли еще 290 тысяч рублей.

Родители ребенка обратились в полицию. По факту случившегося были возбуждены уголовные дела по статьям 159 и 187 УК РФ – о мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей. Полицейские направили запросы операторам связи и интернет-провайдерам для проверки информации.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что деньги были переведены на банковскую карту, оформленную на жителя Республики Татарстан. Затем злоумышленник обналичил средства в банкомате Казани», — сообщает портал «МВД медиа».

Оперативники выявили подозреваемых и задержали их при силовой поддержке Росгвардии на территории Республики Татарстан. В ходе обысков у фигурантов изъяли банковские карты, сим-карты, смартфоны и другие предметы, имеющие отношение к делу.

Двум злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время продолжаются мероприятия по выявлению всех эпизодов противоправной деятельности и установлению соучастников.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк обратилась к родителям с призывом быть бдительными и информировать своих детей о существующих мошеннических схемах.

Фото: «МВД медиа»