В Ростовской области изъяли 200 метров сетей с рыбой у 64-летнего браконьера

В Ростовской области сотрудниками транспортной полиции задержан 64-летний житель поселка Целина, который занимался браконьерством на Веселовском водохранилище, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Мужчина занимался незаконной добычей рыбы в акватории Веселовского водохранилища реки Маныч без специального разрешения. В ходе задержания у него изъяли три лесковые сети общей длиной около 200 метров, которые являются запрещенными орудиями лова. Также конфискованы лодка и 105 особей различных видов рыб. Причиненный водным биологическим ресурсам ущерб оценивается в 40 тысяч рублей.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 1 статьи 256 УК РФ — «Незаконная добыча водных биоресурсов». Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее мы рассказали, что на Дону с поличным задержали охотника-браконьера, у которого нашли восемь туш диких кабанов.

Фото УТ МВД по СКФО