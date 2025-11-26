Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области изъяли 200 метров сетей с рыбой у 64-летнего браконьера

На чтение 1 мин Просмотров 36 Опубликовано

В Ростовской области сотрудниками транспортной полиции задержан 64-летний житель поселка Целина, который занимался браконьерством на Веселовском водохранилище, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Новости Ростовской области

Мужчина занимался незаконной добычей рыбы в акватории Веселовского водохранилища реки Маныч без специального разрешения. В ходе задержания у него изъяли три лесковые сети общей длиной около 200 метров, которые являются запрещенными орудиями лова. Также конфискованы лодка и 105 особей различных видов рыб. Причиненный водным биологическим ресурсам ущерб оценивается в 40 тысяч рублей.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 1 статьи 256 УК РФ — «Незаконная добыча водных биоресурсов». Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее мы рассказали, что на Дону с поличным задержали охотника-браконьера, у которого нашли восемь туш диких кабанов.

Фото УТ МВД по СКФО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

браконьер новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru