В Ростовской области изменят систему тарифов на электроэнергию с 2026 года

С 1 января 2026 года в Ростовской области вводится дифференцированная система оплаты электроэнергии, при которой стоимость будет зависеть от объема потребления. Это изменение направлено на создание более справедливых условий для населения и предотвращение нецелевого использования льготных тарифов, сообщает официальный портал донского правительства.

Вместо действующей социальной нормы будут установлены три диапазона потребления. Льготный диапазон составит от 400 до 3200 кВт•ч в месяц, при этом его размер будет зависеть от оснащенности жилья электроплитами, электроотоплением и водонагревателями. Для сельской местности предусмотрены повышенные нормативы. В этом диапазоне тариф сохранится на текущем уровне, что означает отсутствие изменений для большинства жителей области. Средний диапазон (до 6000 кВт•ч) будет тарифицироваться по действующим ставкам сверх социальной нормы, а потребление свыше 6000 кВт•ч в месяц – это повышенный диапозон, который будет оплачиваться по ценам, приближенным к коммерческим.

По данным анализа, среднее домохозяйство в регионе потребляет около 213 кВт•ч в месяц, что позволяет более 90% абонентов оставаться в льготном диапазоне. Особые условия предусмотрены для многодетных семей, которые будут платить по льготному тарифу независимо от объема потребления. Электроэнергия на общедомовые нужды также будет оплачиваться по минимальным ставкам.

«Дифференцированные тарифы — это простой и понятный подход: чем больше электроэнергии потребляется, тем выше может быть цена за единицу. Но главная задача этой системы — сделать оплату справедливой. Для подавляющего большинства жителей Ростовской области, которые используют электричество для обычных бытовых нужд, тарифы останутся прежними, а для кого-то могут даже снизиться», — отметил руководитель региональной службы по тарифам Алексей Лукьянов.

Переход на новую систему соответствует общероссийскому тренду — с 2023 года дифференцированные тарифы уже внедрены в 76 регионах страны. Реформа призвана защитить добросовестных потребителей и способствовать рациональному использованию энергоресурсов.

