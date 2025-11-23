Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области густой туман накрыл участок трассы М-4 «Дон»

23 ноября в Ростовской области плотный туман накрыл трассу М-4 «Дон» с 777 км по 861 км. Об этом водителей предупреждает региональная Госавтоинспекция.

Неблагоприятные погодные условия отмечаются и на других участках трассы. Автомобилистов просят не превышать скоростной режим на дорогах, держать безопасную дистанцию, а также использовать ближний свет фар или противотуманки. Пешеходам рекомендуют пересекать проезжую часть дороги только по пешеходным переходам, в соответствии с сигналами светофоров.

Фото Госавтоинспекции РО

