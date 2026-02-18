В Ростовской области грипп составляет 18,8% от выявленных респираторных вирусов

В Ростовской области уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом остается ниже эпидемических порогов. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

Согласно данным лабораторного мониторинга, в структуре выявленных респираторных вирусов на грипп приходится 18,8%, при этом доминирует вирус гриппа А (H3N2). На долю вирусов негриппозной этиологии — таких как аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус — приходится 81,2%. Среди них преобладают риновирусы, составляя 22,5% от общего числа расшифрованных образцов.

Специалисты напоминают, что в период первых теплых дней важно не спешить отказываться от теплой одежды и ответственно относиться к мерам неспецифической профилактики.

«Сейчас сохраняется высокий риск заражения в связи с проведением массовых мероприятий, поэтому непривитым гражданам рекомендуется по возможности избегать мест большого скопления людей. Те, кто уже вакцинировался в текущем сезоне, защищены от гриппа», — пишет источник.

Также ведомство советует не забывать об общеукрепляющих методах: полноценном питании, прогулках на свежем воздухе, физической активности, приеме поливитаминов.

Изображение от freepik