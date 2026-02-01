Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области две автоцистерны МЧС утром тушили пожар в продуктовом магазине

На чтение 1 мин Просмотров 66 Опубликовано

1 февраля в Ростовской области произошел пожар в продуктовом магазине, сообщает региональное ГУ МЧС. К счастью, обошлось без пострадавших, а прибывшие спасатели оперативно справились с огнем.

Новости Ростовской области

Сообщение о возгорании в  Семикаракорске на проспекте Закруткина поступило в экстренные службы рано утром. На момент прибытия пожарных внутри здания никого не было. Для ликвидации огня на площади 10 квадратных метров были задействованы 6 сотрудников и две автоцистерны. Им потребовалось около получаса, чтобы полностью потушить пламя.

По предварительной информации, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки. Точные обстоятельства происшествия сейчас устанавливают специалисты.

Ранее мы рассказали, что в Ростове из многоквартирного дома эвакуировали 9 человек из-за пожара.

Фото ГУ МЧС по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости пожар происшествия Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru