В Ростовской области две автоцистерны МЧС утром тушили пожар в продуктовом магазине

1 февраля в Ростовской области произошел пожар в продуктовом магазине, сообщает региональное ГУ МЧС. К счастью, обошлось без пострадавших, а прибывшие спасатели оперативно справились с огнем.

Сообщение о возгорании в Семикаракорске на проспекте Закруткина поступило в экстренные службы рано утром. На момент прибытия пожарных внутри здания никого не было. Для ликвидации огня на площади 10 квадратных метров были задействованы 6 сотрудников и две автоцистерны. Им потребовалось около получаса, чтобы полностью потушить пламя.

По предварительной информации, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки. Точные обстоятельства происшествия сейчас устанавливают специалисты.

Ранее мы рассказали, что в Ростове из многоквартирного дома эвакуировали 9 человек из-за пожара.

Фото ГУ МЧС по РО