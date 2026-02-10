Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области девочке, которую укусила бродячая собака, присудили 30 тыс. рублей моральной компенсации

На чтение 1 мин Опубликовано

Местные власти отловом животных не занимались, констатировали в региональной прокуратуре.

Новости Ростовской области

В Ростовской области по иску прокурора суд взыскал компенсацию морального вреда от укуса безнадзорной собаки в пользу юной жительницы Милютинского района.

В надзорное ведомство обратился отец пострадавшей девочки. Бродячая собака напала на его 14-летнюю дочь 2024 году в хуторе Юдине. Девочке потребовалось длительное лечение.

«Такая ситуация возникла из-за непринятия муниципалитетом должных мер по отлову животных без владельцев», — считают в региональной прокуратуре.

После прокурорского реагирования в пользу ребенка взыскана компенсация морального вреда в размере 30 тыс. рублей. Деньги отцу пострадавшей уже перечислены.

Фото: freepik

бродячие собаки новости прокуратура Ростовская область
