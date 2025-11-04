В Ростовской области детская хоккейная команда попала в массовое ДТП

3 ноября в Ростовской области на автодороге Волгодонск – Ростов произошло массовое ДТП с участием пяти транспортных средств, включая микроавтобус с детской хоккейной командой. Об этом сообщает в своем telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент случился на 191-м километре трассы, где образовалась цепочка столкновений. По предварительным данным, в аварии погибли два человека – водитель автомобиля Hyundai Solariи его пассажир. Именно этот автомобиль рассматривается как возможный виновник происшествия. Шестеро юных хоккеистов, находившихся в микроавтобусе, были доставлены в медицинское учреждение, где им оперативно оказали необходимую помощь.

Сейчас полицейские проводят доследственную проверку для установления всех обстоятельств произошедшего. Все поврежденные в ДТП транспортные средства перемещены на специализированную стоянку, где будут проведены необходимые экспертные исследования.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области в страшной аварии погибли женщина-водитель и ребенок.

Фото ГУ МЧС по РО