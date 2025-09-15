Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области более 80% избирателей проголосовали за Юрия Слюсаря

На чтение 1 мин Просмотров 30 Опубликовано

ЦИК РФ утром 15 сентября подводит предварительные итоги выборов.

Новости Ростовской области

В Ростовской области на выборах губернатора обработано уже 100% бюллетеней.

По-прежнему лидирует Юрий Слюсарь («Единая Россия») — 81,25%, 1 544 506 голосов. На втором месте — Евгений Бессонов (КПРФ) — 9,17%, 174 309 голосов. На третьем — Денис Фраш (ЛДПР) — 3,47%, 66 038 голосов. Остальные два кандидата — Сергей Косинов («Справедливая Россия – За правду») и Юрий Климченко («Пенсионеры России») набрали менее 3% голосов.

Облизбирком также обнародовал предварительные итоги дополнительных выборов депутата ЗС РО по Орловскому одномандатному округу. Здесь с большим отрывом от остальных победила Зинаида Неярохина, представляющая «Единую Россию». Она набрала 63,38% голосов.

По данным Избирательной комиссии Ростовской области, явка избирателей на выборах губернатора составила 60,95%, что является историческим максимумом.

Фото: donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

выборы — 2025 выборы губернатора итоги выборов Ростовская область Юрий Слюсарь
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru