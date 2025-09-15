В Ростовской области более 80% избирателей проголосовали за Юрия Слюсаря

ЦИК РФ утром 15 сентября подводит предварительные итоги выборов.

В Ростовской области на выборах губернатора обработано уже 100% бюллетеней.

По-прежнему лидирует Юрий Слюсарь («Единая Россия») — 81,25%, 1 544 506 голосов. На втором месте — Евгений Бессонов (КПРФ) — 9,17%, 174 309 голосов. На третьем — Денис Фраш (ЛДПР) — 3,47%, 66 038 голосов. Остальные два кандидата — Сергей Косинов («Справедливая Россия – За правду») и Юрий Климченко («Пенсионеры России») набрали менее 3% голосов.

Облизбирком также обнародовал предварительные итоги дополнительных выборов депутата ЗС РО по Орловскому одномандатному округу. Здесь с большим отрывом от остальных победила Зинаида Неярохина, представляющая «Единую Россию». Она набрала 63,38% голосов.

По данным Избирательной комиссии Ростовской области, явка избирателей на выборах губернатора составила 60,95%, что является историческим максимумом.

