В Ростовской области более 5 тыс. работников транспорта отмечают профессиональный праздник 26 октября

В последнее воскресенье октября в России традиционно отмечается профессиональный праздник — День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, который до 2012 года был известен как День автомобилиста.

Надежная транспортная система играет ключевую роль в повседневной жизни населения. Ежедневно автобусы, трамваи и троллейбусы обеспечивают перевозку пассажиров по городским и пригородным маршрутам. К профессиональному празднику транспортников Ростовстат привел цифры о пассажирском транспорте Дона.

Так, в Ростовской области автомобильный и городской электрический транспорт обслуживает порядка 95% от общего объема пассажирских перевозок. Согласно статистике, в автопарке организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на пассажирские перевозки, насчитывается 6,9 тыс. автобусов. Из них 3,4 тыс. единиц работают на регулярных маршрутах, включая 2,6 тыс. городских и 0,8 тыс. сельских автобусов.

За первые девять месяцев 2025 года предприятиями и индивидуальными перевозчиками региона было перевезено 148,7 млн пассажиров. Из этого количества 132,5 млн человек (89,1%) воспользовались услугами транспорта в городах, а 16,2 млн (10,9%) — в сельской местности. За тот же период трамваи и троллейбусы перевезли 14,7 млн пассажиров.

Профессиональный праздник отмечают более 5 тыс. сотрудников транспортных компаний области, а также владельцы личных автомобилей, которые, по статистике, есть у каждого третьего жителя Донского края.

Данные и инфографика предоставлены пресс-службой Ростовстата, фото ВК «Таганрогский Городской Транспорт»