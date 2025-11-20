Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области акция «Ёлка желаний» помогает исполнить новогодние мечты детей

Ростовская область присоединилась к всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний», которая помогает исполнить новогодние мечты детей, нуждающихся в поддержке.

Мероприятие проводится Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение первых» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Акция объединяет тысячи участников по всей стране с 2018 года, включая граждан, бизнес, органы власти и общественных деятелей.

«Благодаря «Ёлке желаний» все, кто хочет совершить доброе дело и немного побыть волшебником, могут найти детей, которые нуждаются в помощи, чтобы исполнить их новогодние желания», — отметил заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.

Для подачи заявки родителям или законным представителям ребенка необходимо до 20 декабря оставить обращение на сайте елкажеланий.рф, заполнить анкету с описанием желания, интересов и достижений ребенка, а также предоставить документы, подтверждающие его статус. Партнерами акции могут стать коммерческие и некоммерческие организации, зарегистрировавшиеся на том же портале через кнопку «Стать партнером». После подтверждения организаторов им станет доступен функционал подбора желаний.

Также в акции могут участвовать совершеннолетние граждане России, выбравшие на сайте опцию «Исполнить желания», заполнившие анкету и взявшие на себя обязательство реализовать выбранное пожелание до 28 февраля 2026 года.

Дополнительно в рамках «Ёлки желаний» проходит акция «Праздник на стол», направленная на продовольственную поддержку детей из малообеспеченных семей. Пожертвования принимаются на сайте праздникнастол.рф с 20 ноября по 25 декабря.

Фото: donland.ru

