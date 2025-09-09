В Ростовской области аграрии получили льготные кредиты на осеннюю посевную

В Ростовской области от сельхозпроизводителей поступило 150 заявок на оформление льготных кредитов на сумму порядка 4 млрд рублей. Об этом глава донского региона Юрий Слюсарь сообщил 9 сентября на рабочем совещании, которое провел в режиме видео-конференц-связи вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Патрушев.

Участники совещания обсуждали ход сезонных полевых работ. Одним из вопросов стала тема поддержки донских аграриев, пострадавших от засухи и заморозков. Юрий Слюсарь отметил, что льготные кредиты очень востребованы у сельхозпроизводителей.

«Донские аграрии активно пользуются этим механизмом. Уже подано 156 заявок на сумму около 4 млрд рублей. Это подтверждает большой спрос на эту меру поддержки», — сказал глава региона.

Дополнительные лимиты на льготное кредитование донских хозяйств на проведение осенней посевной было решено выделить после августовской встречи Юрия Слюсаря с Президентом РФ в Кремле. Это даст возможность аграриям получить не менее 15 млрд рублей льготных кредитов.

Владимир Путин также поддержал предложенную Юрием Слюсарем инициативу о пролонгации льготных кредитов и договоров лизинга. Главе Минсельхоза РФ во время прошедшего сегодня совещания было поручено вернуться к проработке этого вопроса.

Глава донского региона также рассказал о ходе полевых работ. По его словам, в Ростовской области ранние зерновые полностью убраны и качество зерна выше, чем в прошлом году.

«Из обследованных 6,5 млн тонн 85% — 3 и 4 класса. К уборке поздних зерновых на Дону только приступили. Суммарный валовой сбор по зерновым в этом году прогнозируем на уровне 8,5 млн тонн», — отметил Юрий Слюсарь.

Что касается урожая следующего года, то на Дону будет засеяно озимыми около 2,75 млн гектаров.

Фото donland.ru