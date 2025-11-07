На Дону 128 жителям присвоено звание «Почетный донор Ростовской области»

Его удостоены те, кто сдавал кровь не менее 30 раз, а некоторые — до 60 раз.

На Дону 128 человек распоряжением губернатора стали Почетными донорами Ростовской области.

Это звание присваивается тем, кто безвозмездно сдал кровь не менее 30 раз, а ее компоненты – до 60 раз, на основании данных областной Станции переливания крови.

Глава региона Юрий Слюсарь принял решение о поощрении донорства на Дону в декабре 2024 года.

«В суете дней мы редко задумываемся о таком масштабе личного подвижничества. А ведь каждая донация — спасенная жизнь ребенка, мамы, солдата, — написал Юрий Слюсарь в своих соцсетях. — Поэтому от всего сердца благодарю наших новых Почетных доноров. Вы — настоящий, живой фонд безопасности и добра Ростовской области».

Фото: donland.ru