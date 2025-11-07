Главная » Новости Ростовской области

На Дону 128 жителям присвоено звание «Почетный донор Ростовской области»

На чтение 1 мин Просмотров 29 Опубликовано

Его удостоены те, кто сдавал кровь не менее 30 раз, а некоторые — до 60 раз.

Новости Ростовской области

На Дону 128 человек распоряжением губернатора стали Почетными донорами Ростовской области.

Это звание присваивается тем, кто безвозмездно сдал кровь не менее 30 раз, а ее компоненты – до 60 раз, на основании данных областной Станции переливания крови.

Глава региона Юрий Слюсарь принял решение о поощрении донорства на Дону в декабре 2024 года.

«В суете дней мы редко задумываемся о таком масштабе личного подвижничества. А ведь каждая донация — спасенная жизнь ребенка, мамы, солдата, — написал Юрий Слюсарь в своих соцсетях. — Поэтому от всего сердца благодарю наших новых Почетных доноров. Вы — настоящий, живой фонд безопасности и добра Ростовской области».

Фото: donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

доноры новости Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru