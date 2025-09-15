Главная » Новости Ростовской области

В ростовский пункт отбора на военную службу по контракту обращаются граждане из разных уголков России

В Ростове продолжает работать пункт отбора на военную службу по контракту Южного военного округа.

Кандидат на военную службу по контракту Игорь Камоза, специально прибывший из Красноярского края в Ростов-на-Дону для заключения контракта, отметил:

«Пришел поступать на военную службу по контракту. Сам я из города Красноярска. Работал в общепите, су-шефом в ресторане. Сейчас приехал в Ростов, потому что у меня товарищ служит в Южном военном округе и мне будет здесь проще и быстрее оформиться к нему в часть».

Перед отправкой в войска все желающие заключить контракт с Министерством обороны РФ обращаются в пункт отбора с соответствующим заявлением.

«Оформление необходимых документов для поступления на службу занимает не более суток вне зависимости от того, на территории какого субъекта РФ постоянно проживает гражданин», — сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Кандидаты, подписавшие контракт с Минобороны России, уже в статусе военнослужащих, убывают к местам прохождения военной службы. После прибытия военнослужащих в воинскую часть, они будут зачислены в списки личного состава подразделения, поставлены на все виды довольствия и приступят к прохождению курса интенсивной общевойсковой подготовки на полигонах Южного военного округа.

Для тех, кто решит заключить контракт с Минобороны РФ в Ростовской области, предусмотрены значительные выплаты. Единовременно военнослужащий может получить до 2,4 миллионов рублей, которые включают как региональные, так и федеральные выплаты.

Основные требования к кандидатам включают хорошее состояние здоровья, психологическую устойчивость и соответствие возрастным критериям для будущего защитника Родины. Важно отметить, что опыт военной службы не является обязательным условием, однако его наличие может быть учтено специалистами пункта отбора при определении будущей воинской должности кандидата.

Для поступления на военную службу по контракту можно обращаться:

  • в Таганроге — Таганрогский военкомат (ул. Александровская, 37, телефон +7 (8634) 61-11-14, круглосуточный телефон дежурного: +7 (8634) 61-24-92);
  • в Ростове-на-Дону — ул. Оганова, 22 (телефон: 8 (863) 235-15-23).

На все вопросы о военной службе по контракту вам ответят по короткому номеру 117.

Фото: пресс-служба Южного военного округа

