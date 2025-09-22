В Ростове ветеранам СВО и матери Героя спецоперации вручили награды

Александру Блинову и Роману Филатову – ветеранам СВО, а также матери героя спецоперации Романа Перова — Жанне Августинович глава города Александр Скрябин вручил награды.

У Александра Блинова – военврача, начальника отдела по взаимодействию с новыми территориями РостГМУ большой список наград: кавалер ордена Мужества, орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали «За доблесть в службе» и «Лиги ветеранов службы по борьбе с организованной преступностью». Также отмечен государственными наградами ЛНР, ДНР, наградами ЧВК «Вагнер». Теперь к ним добавился знак отличия «За ратную службу».

«Для меня знак отличия «За ратную службу» – это мотивация и дальше служить своей профессии, стране, людям, – лаконично прокомментировал награждение Александр Юрьевич. – Еще моими наградами очень гордятся жена и дети. Для них это пример служения».

Государственной наградой «За ратную службу» за проявленные доблесть, героизм, готовность к самопожертвованию награжден и Роман Филатов. Более 8 лет он посвятил военной службе. Служил по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации на должности командира группы пограничных войск Северного флота, далее в пограничных органах Федеральной службы безопасности Российской Федерации. В специальной военной операции в составе добровольческого формирования отряда «Барс-12» занимал должность командира группы беспилотных летательных аппаратов воздушной разведки.

В настоящее время Роман Филатов конструирует прототипы беспилотников с расширенными возможностями автономного полета, внедряет новые технологии и алгоритмы для повышения точности навигации. Со своими изобретениями принимал участие в выставке передовых отечественных разработок в сфере беспилотных авиационных систем, которая проходила на ВДНХ. Является активным волонтером в сфере организации и отправки гуманитарной помощи, а также автором военных песен, которые отражают героизм, патриотизм и уважением к памяти защитников Родины.

За воспитание сына Романа Перова глава города вручил Жанне Августинович благодарность администрации Ростова-на-Дону.

Роман Перов с 2016 года проходил службу в Вооруженных силах Российской Федерации, в составе бригады морской пехоты. Занимал должность начальника медицинской службы воинской части 45765. Принимал участие в специальной операции в Сирийской Арабской Республике, входил в состав Миротворческих сил России в Нагорном Карабахе. В специальной военной операции на территории Украины принимал участие с первого дня. Награжден медалью «Суворова». В июне 2022 года в числе двадцати военных врачей, отличившихся в ходе специальной военной операции на Украине, награжден Дипломом Премии лучшим врачам России «Призвание».

Отметим, что награды бойцам и маме погибшего ветерана СВО, находящимся на сопровождении ростовского филиала фонда «Защитники Отечества», глава города вручил в музыкальном театре на торжественном собрании в честь Дня города.