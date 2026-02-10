Главная » Новости Ростовской области

В Ростове россиянину дали 6 лет за попытку вступить в террористическую организацию

Первые два года мужчина проведет в тюрьме.

В Ростове, в Южном военном суде, состоялось оглашение приговора в отношении Дмитрия Хасьянова, который пытался присоединиться к запрещённой в РФ террористической организации.

Как сообщила пресс-служба Южного военного суда, 13 мая 2024 года подсудимый подписался на общедоступный канал запрещенной террористической организации «Националистическая организация «Русский добровольческий корпус», а 2 августа того же года Хасьянов решил принять участие в деятельности РДК.

Мужчина «вступил в переписку с представителем «РДК», которому сообщил о своем намерении стать участником данной террористической организации, после чего отправил заполненную анкету «Кандидата на вступление в «РДК» и стал ожидать дальнейших указаний, сообщили в пресс-службе суда.

Однако 29 августа 2025 года Хасьянов был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 2 лет в тюрьме.

Фото: Южный окружной военный суд.

