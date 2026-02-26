В Ростове прошел региональный форум «Есть результат»

Депутаты, активисты и сторонники «Единой России» подвели итоги реализации народной программы.

В приветственном слове губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подчеркнул, что программа была сформирована в 2021 году, а в основу ее легли конкретные предложения, наказы и обращения людей, которые рассказывали о ситуации в своих городах, районах или поселках.

«Смысл и содержание этого документа сформировали люди. Отсюда и название программы — «народная». В Ростовской области 230 тысяч жителей внесли свои предложения, а всего в России в создании народной программы приняло участие 2,5 миллиона человек», — отметил глава региона.

На форуме работали 5 тематических площадок. На каждой эксперты обсудили итоги исполнения программы по разным направлениям. За пять лет на Дону построили 38 современных школ и 47 детских садов, капитально отремонтировали 180 образовательных объектов. При поддержке партии преобразили 750 общественных пространств – парков, скверов, набережных, площадей и дворовых территорий. В сфере здравоохранения построили детские поликлиники, установили десятки фельдшерско-акушерских пунктов, а в числе крупных объектов: Донской инфекционный центр, Хирургический центр высоких технологий при Областной детской клинической больнице, обсервационный корпус при Перинатальном центре. Кроме того, сегодня современные стандарты комфортной среды переносятся в градостроительную политику.

Особое внимание уделили поддержке участников специальной военной операции и их семей. Были развернуты первые в стране партийные волонтерские центры, открыт первый в России пункт правовой поддержки для вынужденных переселенцев и участников СВО, бойцам регулярно доставляют технику и снаряжение.

«Наш депутатский корпус вот уже 4 года на постоянной связи с боевыми подразделениями. При активном участии «Единой России» в расположение наших частей регулярно отправляется техника, армейское снаряжение и все, что необходимо для фронтовой жизни. Помимо мер социальной защиты у нас в области уже выстраивается система поддержки участников СВО в их адаптации, трудоустройстве, профессиональном переобучении. Участники СВО становятся местными активистами, депутатами, включаются в муниципальное управление», — заявил Юрий Слюсарь.

Также на форуме дали старт сбору предложений по обновлению народной программы. Несколько инициатив поступили прямо из зала.

«Приглашаю жителей Донского края стать соавторами видимых изменений, которые отразятся на жизни всех семей и позволят нашему региону развиваться на годы вперед. Только опираясь на мнение людей, «Единая Россия» и вся система органов власти будут эффективно работать на благо жителей Ростовской области», — подчеркнул глава донского парламента Александр Ищенко.

Все инициативы направят в федеральные структуры «Единой России», а также они станут составной частью регионального блока народной программы в Ростовской области.