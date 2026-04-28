В Ростове прокуратура добилась замены условного срока на реальный злостному неплательщику алиментов

Прокуратура добилась ужесточения приговора жителю донской столицы, который задолжал почти 300 тысяч рублей по алиментам на двоих детей. Апелляционная инстанция сочла первоначальное наказание слишком мягким и отправила мужчину в колонию строгого режима.

Ранее Советский районный суд Ростова-на-Дону признал 42-летнего местного жителя виновным по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей). Ему назначили 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина долгое время уклонялся от выплаты алиментов, из-за чего накопился долг почти в 300 тысяч рублей.

Государственный обвинитель счел приговор чрезмерно мягким и обжаловал его в апелляционном порядке. Ростовский областной суд согласился с доводами прокурора и изменил наказание: осужденного направили отбывать срок в исправительную колонию строгого режима. При вынесении решения суд учел его предыдущие судимости.

