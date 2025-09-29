В Ростове под колесами автобуса погиб пешеход

Главная » Новости Ростовской области

Мужчина переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте.

Сегодня, около 8 часов утра, в Ростове произошло смертельное ДТП. В региональной Госавтоинспекции  рассказали подробности.

58-летний водитель автобуса «Нефаз», следуя по маршруту №3 Главный Вокзал ЖД — Лесничество, допустил наезд на неустановленного пешехода (на вид 40 лет), который переходил проезжую часть в неположенном для этого месте. При этом пешеходный переход был поблизости, в 150 метрах.

В результате ДТП пешеход скончался на месте. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: скрин видео Госавтоинспекции РО

