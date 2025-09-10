В Ростове контрабандные запчасти нашли в скрутке швартовых канатов на корабле

В порту Ростова на судне, убывающем в Ливан, обнаружено незадекларированное оборудование – около 170 запчастей для корабля, сообщает пресс-служба Ростовской таможни.

Запчасти нашли во время проведения таможенного контроля на палубе корабля в одной из скруток швартовых канатов. Также на палубе с левого борта обнаружен незадекларированный блок двигателя дизель-генератора для данного типа судов.

«В отношении перевозчика и капитана судна возбуждены дела об административных правонарушениях», — пишет источник.

Как сообщил начальник таможенного поста «Речной порт Ростов-на-Дону» Владимир Ничипурович, с начала года возбуждено уже 70 административных дел по фактам нарушения таможенного законодательства. 52 из них – по фактам недекларирования товаров, подлежащих таможенному декларированию.

Фото Ростовской таможни