Главная » Новости Ростовской области

В Ростове диверсант приговорен к 20 годам колонии

На чтение 1 мин Просмотров 28 Опубликовано

50-летний мужчина признан виновным по нескольким статьям УК РФ.

Новости Ростовской области

Ростовский областной суд признал виновным 50-летнего мужчину в приготовлении диверсии и других преступлениях. В отношении него были возбуждены уголовные дела по нескольким статьям: прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности, незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств, приготовление к диверсии и др. Фигуранту вынесен приговор. Подробности рассказали в региональной прокуратуре.

«В суде с участием государственного обвинителя установлено, что мужчина в 2023 году на территории Украины прошел обучение для осуществления диверсионной деятельности. Оказавшись в Ростове-на-Дону в 2024 году, он приобрел компоненты и изготовил взрывчатое вещество согласно инструкциям кураторов, а также собрал самодельное взрывное устройство и поместил его в тайник. Он намеревался использовать его для подрыва электрической подстанции, обеспечивающей энергией 70 тыс. жителей Ростовской области и ряд предприятий», — сообщает источник.

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Ростовской области.

Суд приговорил диверсанта к 20 годам лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, оставшихся — в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 300 тыс. рублей.

Фото: скрин видео прокуратуры РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости приговор происшествия Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru