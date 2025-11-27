В Ростове диверсант приговорен к 20 годам колонии

50-летний мужчина признан виновным по нескольким статьям УК РФ.

Ростовский областной суд признал виновным 50-летнего мужчину в приготовлении диверсии и других преступлениях. В отношении него были возбуждены уголовные дела по нескольким статьям: прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности, незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств, приготовление к диверсии и др. Фигуранту вынесен приговор. Подробности рассказали в региональной прокуратуре.

«В суде с участием государственного обвинителя установлено, что мужчина в 2023 году на территории Украины прошел обучение для осуществления диверсионной деятельности. Оказавшись в Ростове-на-Дону в 2024 году, он приобрел компоненты и изготовил взрывчатое вещество согласно инструкциям кураторов, а также собрал самодельное взрывное устройство и поместил его в тайник. Он намеревался использовать его для подрыва электрической подстанции, обеспечивающей энергией 70 тыс. жителей Ростовской области и ряд предприятий», — сообщает источник.

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Ростовской области.

Суд приговорил диверсанта к 20 годам лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, оставшихся — в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 300 тыс. рублей.

Фото: скрин видео прокуратуры РО