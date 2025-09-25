В Ростове будут судить адвоката — посредницу в даче взятки за получение водительских прав

Сумма взятки составила почти полмиллиона рублей.
В донской столице перед судом предстанет адвокат по обвинению в коррупционном преступлении, сообщает региональный следком.
Женщина, по данным следствия, передала своей знакомой 454 тыс. рублей для решения вопроса с правоохранительными органами о незаконном получении двумя своими клиентами водительских удостоверений.
Знакомая, как выяснилось, не планировала выполнять обещание и похитила деньги. На нее заведено уголовное дело о мошенничестве. А адвоката будут судить за посредничество во взяточничестве.
Фото: региональный следком
Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».