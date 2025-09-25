Главная » Новости Ростовской области

В Ростове будут судить адвоката — посредницу в даче взятки за получение водительских прав

На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Сумма взятки составила почти полмиллиона рублей.

Новости Ростовской области

В донской столице перед судом предстанет адвокат по обвинению в коррупционном преступлении, сообщает региональный следком.

Женщина, по данным следствия, передала своей знакомой 454 тыс. рублей для решения вопроса с правоохранительными органами о незаконном получении двумя своими клиентами водительских удостоверений.

Знакомая, как выяснилось, не планировала выполнять обещание и похитила деньги. На нее заведено уголовное дело о мошенничестве. А адвоката будут судить за посредничество во взяточничестве.

Фото: региональный следком

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

взятка новости происшествия Ростовская область следком
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru