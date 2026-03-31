В Ростове автомобилист припарковался на трамвайных путях, перекрыв движение общественному транспорту

Он заплатит за это 2 тыс. рублей.

В донской столице водитель автомобиля Kia Rio был оштрафован за парковку, создавшую помехи движению. Информация о нарушении ПДД первоначально появилась в социальных сетях.

Проверка, инициированная после публикации в сети Интернет, позволила установить личность нарушителя. Им оказался 24-летний ростовчанин. В отношении молодого человека сотрудники Госавтоинспекции составили административный протокол по части 4 статьи 12.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Данная статья регламентирует наказание за «нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств, а равно остановка или стоянка транспортного средства в тоннеле». По результатам рассмотрения дела судом нарушителю было назначено наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей.

Фото: скрин видео из ТГ-канала Госавтоинспекции