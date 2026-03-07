Главная » Новости Ростовской области

В Ростове автомобиль выехал со двора и сбил людей на пешеходном переходе

Вечером 6 марта в Ростове два человека получили травмы, когда на нерегулируемом пешеходном переходе их сбил легковой автомобиль, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Происшествие случилось в 18.54 минуты на улице Петренко. По предварительной информации, 46-летний водитель автомобиля Nissan Juke выезжал с придворовой территории. При повороте налево он сбил пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пешеходы 37 и 38 лет получили травмы различной степени тяжести. Госавтоинспекция рекомендует водителям во дворах выбирать минимальную скорость, проявлять предельную внимательность и всегда быть готовым уступить дорогу пешеходам.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области водитель погиб во время аварии, когда его машина упала в реку с моста.

Фото Госавтоинспекции РО

