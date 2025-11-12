В Ростове автомобиль проехал по тротуару и попал на камеру — водителю вменен штраф

Видео было размещено в сети Интернет.
В донской столице к административной ответственности привлечен водитель иномарки, который допустил грубое нарушение Правил дорожного движения — проезд по пешеходной зоне.
Сотрудники Госавтоинспекции региона выявили видео, на котором было запечатлено нарушение, в сети Интернет. Они провели проверку и установили личность водителя — им оказался 46-летний житель Ростова, который на своем Chery Tiggo 7 Pro Max выехал на тротуар.
На мужчину заведено административное дело по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ. Ему придется заплатить штраф в размере 2000 рублей.
Фото: скрин видео Госавтоинспекции РО
Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».