В Ростове автомобиль проехал по тротуару и попал на камеру — водителю вменен штраф

Видео было размещено в сети Интернет.

В донской столице к административной ответственности привлечен водитель иномарки, который допустил грубое нарушение Правил дорожного движения — проезд по пешеходной зоне.

Сотрудники Госавтоинспекции региона выявили видео, на котором было запечатлено нарушение, в сети Интернет. Они провели проверку и установили личность водителя — им оказался 46-летний житель Ростова, который на своем Chery Tiggo 7 Pro Max выехал на тротуар.

На мужчину заведено административное дело по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ. Ему придется заплатить штраф в размере 2000 рублей.

Фото: скрин видео Госавтоинспекции РО