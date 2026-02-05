В Ростове 23-летнюю женщину будут судить по 130 эпизодам незаконного оборота наркотиков

В ходе следствия изъяты различные наркотические вещества, а также приспособления для их фасовки и хранения.

В Ростове будут судить 23-летнюю женщину, которая, по версии следствия, пыталась организовать незаконный сбыт наркотиков в значительном и крупном размерах с использованием интернета и тайников-закладок на территории города, сообщили в донской полиции.

В ходе следственных действий и проверок правоохранители изъяли более 120 граммов психоактивных веществ, включая N-метилэфедрон, эфедрон и гашиш. Также у обвиняемой были обнаружены приспособления для фасовки и хранения наркотиков — весы, мотки изоленты и множество зип-пакетов.

Подозреваемой предъявлено обвинение по 130 эпизодам преступной деятельности в части незаконного оборота наркотиков. В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд донской столицы для рассмотрения по существу. Женщине грозит длительное тюремное заключение.

Фото: ТГ-канал «МВД 61».