В России стартовал набор волонтеров для голосования за благоустройство городов

Регистрация открылась на платформе Добро.рф. Всероссийское голосование проводится ежегодно по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Уже шестой год добровольцы помогают жителям выбирать, как изменятся парки, скверы и набережные в их городах. За это время собрано 68 миллионов голосов, а по всей стране появились новые аллеи, детские площадки и общественные пространства.

Участвовать может любой желающий старше 14 лет. Специальный опыт не требуется — всему необходимому обучат в региональных штабах. Главное — желание общаться и быть полезным своему городу.

Среди причин подать заявку:

  • новые знакомства и полезные навыки;
  • живое общение и атмосфера общего дела;
  • возможность повлиять на развитие своего района;
  • возможность стать частью сообщества из более чем 500 тысяч волонтеров по всей стране.

Само голосование пройдет с 21 апреля по 12 июня. Все волонтеры получат верифицированные часы на платформе Добро.рф.

