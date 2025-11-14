В России до конца года завершат капремонт 1,5 тысяч  учреждений образования

В России в 2025 году завершат капитальный ремонт 1,5 тысяч образовательных учреждений. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В координационном центре Правительства России прошло совещание по вопросам рисков строительства и капремонта объектов образования.

«Минпросвещения России сформирован реестр из 28 объектов с вновь выявленными рисками неввода до конца года. На сегодня задача глав субъектов – не просто констатировать проблемы, а сформировать конкретные, адресные поручения с четкими контрольными датами и ответственными», – отметил зампред Правительства.

Ранее в этом году уже принималось решение о переносе на 2026 год срока ввода 77 новых школ и 55 учреждений, в которых ведут ремонт. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов обратил внимание, что необходимы системные решения в отношении тех, кто не реализует инфраструктурные мероприятия в срок. Также за невыполнение работ установлена дополнительная финансовая ответственность, введены нормы об уменьшении объемов субсидий на следующий год при сохранении обязательств регионов.

Напомним, в Ростовской области продолжается плановое строительство новых объектов образования и реконструкция действующих, устанавливаются модули. В 2024-2025 годах начали работать 18 новых школ и 12 детских садов. А в период 2025-2027 годов планируется завершить строительство, в том числе установку модульных зданий, еще семи школ и пяти детских садов.

