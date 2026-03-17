В Роспотребнадзоре рассказали о том, какой вирус гриппа доминирует в настоящее время

А также напомнили о мерах профилактики сезонных заболеваний.

#Здоровье

В Ростовской области заболеваемость ОРВИ и гриппом на минувшей неделе была ниже эпидемических порогов и на 5,3 % ниже уровня, зафиксированного неделю назад. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

В настоящее время на вирусы гриппа приходится 9,4 % заболеваний, при этом доминирует вирус гриппа А (H3N2), на респираторные вирусы не гриппозной этиологии (аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус, РС-вирус) – приходится 90,6 %. Среди данных вирусов преобладают метапневмовирусы (23,6 %) и риновирусы (21,3 %).

Роспотребнадзор вновь обратил внимание жителей региона на ключевые правила, позволяющие снизить риск заражения гриппом и другими острыми респираторными инфекциями в сезонный период. Особое внимание ведомство рекомендует уделить приему витаминных комплексов, что особенно важно для граждан из групп риска.

Также необходимо соблюдать нормы так называемого респираторного этикета: при кашле и чихании необходимо прикрывать нос и рот одноразовой салфеткой, которую после использования следует сразу выбрасывать. А в местах скопления людей использовать медицинскую маску.

Специалисты также напоминают о пользе ежедневных прогулок на свежем воздухе и проветривании помещений.

