Главная » Новости Ростовской области

В Новочеркасске обрушились конструкции в аварийном МКД: возбуждено уголовное дело

На чтение 1 мин Просмотров 35 Опубликовано

В Новочеркасске после обрушения конструкций в аварийном доме возбуждено уголовное дело о халатности. Инцидент произошел в здании, которое еще два года назад официально признали небезопасным.

Новости Ростовской области

12 февраля 2026 года в доме № 11 на улице Юности обрушилась кирпичная кладка в зоне карнизных плит, а также бетонные перемычки на четвертом этаже. Важно отметить, что администрация Новочеркасска еще в 2024 году своим постановлением признала этот дом аварийным и подлежащим сносу из-за угрозы обрушения.

Сейчас решается вопрос о переселении оставшихся 64 жильцов.

«Рассматриваются варианты пунктов временного размещения, а также квартиры маневренного фонда. Приоритетной задачей является обеспечение безопасности всех жителей дома», — прокомментировал глава Новочеркасска Павел Исаков.

Следственный отдел по Новочеркасску регионального управления СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В ходе расследования будут установлены все обстоятельства случившегося.

«Следователи изучат техническую документацию на многоквартирный дом и дадут правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц, которые должны были обеспечить безопасность граждан. Расследование продолжается», — сообщает пресс-служба донского Следкома.

Ранее мы рассказывали, что в Таганроге жалобы жильцов на затопленные подвалы привели к уголовному делу о халатности.

Фото: Telegram-канал «Ростовский Следком»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

аварийные дома происшествия Ростовская область расследование следком уголовное дело
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru