В Новочеркасске обрушились конструкции в аварийном МКД: возбуждено уголовное дело

В Новочеркасске после обрушения конструкций в аварийном доме возбуждено уголовное дело о халатности. Инцидент произошел в здании, которое еще два года назад официально признали небезопасным.

12 февраля 2026 года в доме № 11 на улице Юности обрушилась кирпичная кладка в зоне карнизных плит, а также бетонные перемычки на четвертом этаже. Важно отметить, что администрация Новочеркасска еще в 2024 году своим постановлением признала этот дом аварийным и подлежащим сносу из-за угрозы обрушения.

Сейчас решается вопрос о переселении оставшихся 64 жильцов.

«Рассматриваются варианты пунктов временного размещения, а также квартиры маневренного фонда. Приоритетной задачей является обеспечение безопасности всех жителей дома», — прокомментировал глава Новочеркасска Павел Исаков.

Следственный отдел по Новочеркасску регионального управления СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В ходе расследования будут установлены все обстоятельства случившегося.

«Следователи изучат техническую документацию на многоквартирный дом и дадут правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц, которые должны были обеспечить безопасность граждан. Расследование продолжается», — сообщает пресс-служба донского Следкома.

Ранее мы рассказывали, что в Таганроге жалобы жильцов на затопленные подвалы привели к уголовному делу о халатности.

Фото: Telegram-канал «Ростовский Следком»