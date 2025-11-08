В ночь на 8 ноября над Ростовской областью отразили массированную атаку БПЛА

Силами ПВО над территорией Ростовской области уничтожено 36 вражеских БПЛА.

«Нынешней ночью в Ростовской области системы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку беспилотников. В результате были уничтожены БПЛА в Чертковском, Каменском, Шолоховском, Белокалитвинском, Мясниковском и Куйбышевском районах», — сообщил в своем Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь.

К счастью, на этот раз снова обошлось без пострадавших. Информация о возможных повреждениях на земле уточняется.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи над территорией России дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских БПЛА самолетного типа.

Фото из архива