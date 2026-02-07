Главная » Новости Ростовской области

В ночь на 7 февраля украинские БПЛА атаковали четыре района Ростовской области

По предварительным данным, на этот раз обошлось без пострадавших и разрушений.

Об очередном налете утром 7 февраля сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены БПЛА в четырех районах: Чертковском, Боковском, Кашарском и Шолоховском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Данные уточняются», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По информации Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи над территориями российских регионов дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 82 вражеских БПЛА самолетного типа. Из них шесть — над территорией Ростовской области.

Воздушная опасность, объявленная на Дону вевером 6 февраля, была отменена 7 февраля в 06.44.

Фото Сергея Плишенко из архива

