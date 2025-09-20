В ночь на 20 сентября над Ростовской областью сбили 40 украинских БПЛА

Массированную атаку вражеских беспилотников на территорию Ростовской области отразила российская ПВО нынешней ночью.

Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«БПЛА уничтожены в Матвеево-Курганском, Куйбышевском, Миллеровском, Шолоховском, Чертковском, Верхнедонском, Кашарском и Боковском районах. Никто из людей не пострадал», — написал Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, последствия на земле зафиксированы только в Чертковском районе. На окраине села Осиково загорелась сухая трава, пожар оперативно потушили. На сельхозпредприятии пострадала часть стены складского здания, выбиты окна в двух частных домах. Нарушено электроснабжение.

Размер ущерба уточняется.

По информации Минобороны РФ, в ночь на 20 сентября над территорией России дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 149 украинских БПЛА самолетного типа. Из них 40 — над территорией Ростовской области, 3 — над акваторией Азовского моря.

Фото из архива