Главная » Новости Ростовской области

В ночь на 20 сентября над Ростовской областью сбили 40 украинских БПЛА

На чтение 1 мин Просмотров 29 Опубликовано

Массированную атаку вражеских беспилотников на территорию Ростовской области отразила российская ПВО нынешней ночью.

Новости Ростовской области

Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«БПЛА уничтожены в Матвеево-Курганском, Куйбышевском, Миллеровском, Шолоховском, Чертковском, Верхнедонском, Кашарском и Боковском районах. Никто из людей не пострадал», — написал Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, последствия на земле зафиксированы только в Чертковском районе. На окраине села Осиково загорелась сухая трава, пожар оперативно потушили. На сельхозпредприятии пострадала часть стены складского здания, выбиты окна в двух частных домах. Нарушено электроснабжение.

Размер ущерба уточняется.

По информации Минобороны РФ, в ночь на 20 сентября над территорией России дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 149 украинских БПЛА самолетного типа. Из них 40 — над территорией Ростовской области, 3 — над акваторией Азовского моря.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

атака беспилотников работа ПВО Ростовская область СВО Юрий Слюсарь
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru