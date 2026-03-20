В ночь на 20 марта системы ПВО работали в Шолоховском районе Дона

В ходе отражения воздушной атаки пострадавших и разрушений на земле нет.

По информации губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, прошедшей ночью вражеская атака была направлена на Шолоховский район донского региона. Здесь сработали системы ПВО, воздушна цель уничтожена.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал Юрий Слюсарь.

По данным Минобороны России, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в воздушной пространстве пяти областей страны, включая Ростовскую область, где был сбит один дрон.

