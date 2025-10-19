В ночь на 19 октября над Ростовской областью успешно отражена атака БПЛА

Вражеские БПЛА атаковали север региона.

Силы ПВО ночью на севере Ростовской области успешно отразили воздушную атаку врага. БПЛА уничтожены и перехвачены в Чертковском, Миллеровском, Боковском и Верхнедонском районах.

«Пострадавших среди людей нет. В Чертковском районе из-за падения обломков БПЛА загорелся камыш за пределами поселка Кутейниково. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание», — сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По данным Минобороны РФ, над территорией России нынешней ночью дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 45 украинских БПЛА, из них 5 — над территорией Ростовской области.

