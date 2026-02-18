В Москве пройдет Форум будущих технологий

Он состоится 25-26 февраля в Центре международной торговли. Главная тема – «Биоэкономика для человека». Участников ждут более 30 тематических сессий и панельных дискуссий, выступят более 100 спикеров.

По словам первого заместителя председателя Правительства России Дениса Мантурова, форум будущих технологий – это удачно выбранная площадка, где эксперты, научное сообщество, предприниматели из разных индустрий могут вместе с представителями государства найти наиболее оптимальные решения для развития своих проектов, обсудить все намеченные планы по их реализации.

«У России большой потенциал в науке и в разработках, которые должны получить свою жизнь в индустриализации, и к 2030 году в тех областях, где биоэкономика присутствует, мы должны удвоить объемы производства. Это и природоподобные технологии, и новые материалы с использованием живых систем, и многие другие направления, которые будут представлены в том числе на выставке, где и зарубежные, и российские эксперты, и заинтересованные стороны могут получить для себя много новой информации, обменяться мнениями и найти новые контакты», – подчеркнул Денис Мантуров.

Среди участников дискуссий Форума будущих технологий – помощник Президента Андрей Фурсенко, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, президент «Курчатовского институту» Михаил Ковальчук, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Денис Логунов, гендиректор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Всеволод Белоусов, заслуженный профессор, руководитель лаборатории дизайна материалов Сколтеха Артем Оганов.

Как отметил зампред Правительства России Дмитрий Чернышенко, на форуме представят передовые разработки в области генетики, био- и природоподобных технологий.

«В этом году стартовал один из самых наукоемких нацпроектов технологического лидерства – «Биоэкономика». Россия в числе мировых лидеров по объему возобновляемых биоресурсов. У нас отличные стартовые позиции, есть все необходимые компетенции, уникальные научные разработки. Именно биоэкономика будет главной темой Форума будущих технологий», – заявил Дмитрий Чернышенко.

Деловая программа форума разделена на четыре тематических блока: «Технологии: биоэволюция», «Человек: новая среда обитания», «Отрасли: устойчивое развитие» и «Экосистема: стратегия общества».

Прямые трансляции деловой программы можно посмотреть на официальном сайте мероприятия .

Фото future-forum.tech