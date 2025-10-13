В мессенджере МАХ появились новые функции для пользователей и авторов

Мессенджер MAX расширил возможности для создателей контента и пользователей. В последней версии приложения появились новые инструменты для аналитики и настройки, рассказали в пресс-службе нацмессенджера.

Теперь авторы получили возможность видеть счетчик просмотров своих публикаций и скоро смогут оформлять ключевые мысли в постах в виде цитат. Также можно скрыть неприемлемый контент с маркировкой 16+. Для этого нужно в разделе «Приватность» выбрать вкладку «Безопасный режим», потом активировать опцию «Контент» и уже там выбрать, какой контент показывать.

Сейчас в МАХ создали каналы уже более 10 тысяч авторов. Среди них певицы Ольга Серябкина и Мария Янковская, предприниматель Евгений Касперский, композитор Максим Фадеев и другие известные личности.

К началу октября в российском мессенджере МАХ зарегистрировались более 40 миллионов пользователей.

Иллюстрация: мессенджер МАХ ВК