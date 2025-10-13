Главная » Новости Ростовской области

В мессенджере МАХ появились новые функции для пользователей и авторов

На чтение 1 мин Просмотров 30 Опубликовано

Мессенджер MAX расширил возможности для создателей контента и пользователей. В последней версии приложения появились новые инструменты для аналитики и настройки, рассказали в пресс-службе нацмессенджера.

Новости Ростовской области

Теперь авторы получили возможность видеть счетчик просмотров своих публикаций и скоро смогут оформлять ключевые мысли в постах в виде цитат. Также можно скрыть неприемлемый контент с маркировкой 16+. Для этого нужно в разделе «Приватность» выбрать вкладку «Безопасный режим», потом активировать опцию «Контент» и уже там выбрать, какой контент показывать.

Сейчас в МАХ создали каналы уже более 10 тысяч авторов. Среди них певицы Ольга Серябкина и Мария Янковская, предприниматель Евгений Касперский, композитор Максим Фадеев и другие известные личности.

К началу октября в российском мессенджере МАХ зарегистрировались более 40 миллионов пользователей.

Ранее мы рассказали, зачем придумывают страшилки о МАХ.

Иллюстрация: мессенджер МАХ ВК

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

МАХ новости Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru